Csu: proseguono le assemblee intercategoriali sui problemi del Paese

Proseguono le assemblee intercategoriali della CSU che sta incontrando lavoratori e pensionati ponendo a tema i problemi aperti per il Paese, dalla ristrutturazione del sistema bancario, alla spending review, dalla riforma pensionistica a quella fiscale, lo sviluppo in generale. Assemblee molto partecipate – 5 quelle in programma - e che hanno visto in questi giorni alzare il tono del dissenso e della protesta per le scelte del Governo, nonché verso il metodo di confronto: “Tutti i gradi problemi sul tappeto sono rimasti irrisolti se non aggravati – dice la CSU, lanciando un aut aut: “Se il governo non imprime una svolta, attivando una vera concertazione, la prospettiva sarà quella di andare verso lo sciopero generale”.