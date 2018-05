Turismo, bilancio dopo il primo maggio: buone presenze, oltre 13500 i passaggi in funivia

Quello del primo maggio è il secondo banco di prova in vista dell'estate.

E' stato un ponte con climi diversi, soleggiato nei primi giorni e più fresco e nuvoloso il primo maggio. Ma il tempo, alla fine, ha retto, così come il settore turistico. Buon risultato per gli hotel, con strutture piene per le notti di domenica e lunedì. Lo ha reso noto l'Usot che, però, non ha risparmiato critiche alle istituzioni per la mancanza di eventi che possano attrarre di più.



Ieri, con il meteo incerto, molti hanno approfittato per salire sul Titano per fare una passeggiata e godersi il panorama. Da domenica a martedì, sono stati oltre 13500 i passaggi in funivia. Il giorno in cui sono stati staccati più biglietti è lunedì 30 aprile, con 4.667 viaggi: 2466 in salita e 2201 in discesa.



Quello del primo maggio è, dopo il 25 aprile, il secondo momento di prova per albergatori, ristoratori, bar e commercianti in vista della bella stagione. Il giro di visitatori in centro storico dei giorni scorsi ha lasciato i soddisfatti i negozianti che, allo stesso tempo, parlano di difficoltà affrontate nei mesi precedenti.



mt



Nel servizio, l'intervista ad Andreina Bartolini, presidente Usc