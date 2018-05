Usot: "Con le tasse non si fa sviluppo, ma solo recessione"

“Mentre la parte dello sviluppo e della riduzione della spesa pubblica restano nelle dichiarazioni di intenti; minimum tax, patrimoniale e IVA sono diventate una triste realtà”. Così Usot a commento degli ultimi confronti avuti con il Governo. “Interventi – sostengono gli operatori turistici – che non fanno altro che creare nuovi costi alle aziende, diminuire la capacità di spesa dei sammarinesi ed allontanare nuovi investitori, per questo chiediamo al Governo di fermarsi e di aprire un reale tavolo di confronto sulla spesa pubblica e sugli interventi necessari per lo sviluppo economico del Paese”. Per Usot infine continuare ad introdurre tasse e patrimoniali senza investire sulla crescita del Paese porterà commettere errori su errori “che – concludono - stanno portando solamente recessione al Paese”.