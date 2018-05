Capire la contraffazione per valorizzare il commercio al centro di un confronto a Murata

C'erano tutti gli attori: dalla Segreteria Industria alla Camera di Commercio, dall'Ufficio Marchi e Brevetti alle categorie economiche Osla e Usc: tutti quelli che ruotano attorno alla galassia commercio e puntano alla sua riqualificazione.



Ecco perché nel corso della serata per combattere i falsi e valorizzare un pilastro dell'economia turistica sammarinese sono stati affrontati aspetti legati all'attività del commercio spesso poco conosciuti. Come il 'Marchio' e quali diritti comporta; la territorialità rispetto alle leggi internazionali; come riconoscere la contraffazione di alcune aziende dall'abbigliamento agli accessori. Per parlare infine anche di aspetti legali legati al commercio del 'falso', con gli operatori che hanno interpellato gli esperti in materia.