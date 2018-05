Sanità e ruolo medico al centro dell'incontro promosso dall'Unione Sammarinese Lavoratori

Presto un documento propositivo all'attenzione di Governo e Iss

Ha riunito per la prima volta tutte le espressioni della figura medica in territorio, l'Usl – dal personale di ruolo ai precari, dai libero professionisti ai pensionati - in un incontro molto partecipato dalla categoria.



Al centro le maggiori criticità e le possibili soluzioni, anche innovative, “al fine di invertire – si è detto – la preoccupante tendenza degli ultimi anni che ha visto compiersi una costante 'fuga' di professionalità dall'Ospedale di Stato”.



Raccolte le varie proposte, dal sindacato l'impegno di presentare a breve alla Segreteria di Stato competente e ai vertici Iss uno specifico documento, nel quale si punta a: nuovi modelli contrattuali; equità di trattamento per tutti i medici, a parità di requisiti; maggiore coinvolgimento nelle politiche sanitarie; valorizzazione del ruolo medico, poiché “l'aziendalizzazione avviata tempo fa – è opinione unanime – ha portato ad uno svilimento di tale ruolo a vantaggio di una progressiva burocratizzazione delle varie figure”; infine, porre immediatamente soluzione al precariato, “anche attraverso concorsi nell'Iss”.



Dalla categoria dei medici pensionati sammarinesi e residenti mossi, inoltre, alcuni rilievi a proposito delle convenzioni - “piuttosto costose” - stipulate dall'Istituto con professionisti pensionati italiani: “Per quale motivo – chiedono – non siamo stati interpellati noi?”





sp