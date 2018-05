Osla: lotta alla contraffazione

Dopo la serata di formazione a Murata OSLA è convinta che il percorso intrapreso del dialogo e della formazione sia quello giusto per debellare un problema che potrebbe assumere proporzioni talmente rilevanti da diventare una piaga per il commercio sammarinese. "Ora che il canale è stato aperto - scrive in una nota - altri momenti formativi e informativi devono essere promossi affinché gli operatori, ma anche i consumatori, acquistino la piena consapevolezza del problema".



Fondamentale la sinergia pubblico - privato per l'Organizzazione del lavoro autonomo