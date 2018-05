Azionisti Asset: "Liquidazione frutto di forzature"

"Disappunto e rammarico", in una nota a firma di diversi azionisti dell'ex istituto

Dopo la pubblicazione degli atti giudiziari relativi al cosiddetto “procedimento Titoli” intervengono, con una nota firmata, diversi azionisti dell'ex Asset Banca “costretti a osservare – scrivono – che quanto rilevato dal commissario della legge Morsiani conferma che il commissariamento e la liquidazione di Asset siano stati il frutto di forzature se non di distorsioni della oggettiva situazione economica della banca. Consapevolezza che conferma fiducia, per gli azionisti, in una soluzione positiva della questione in sede giudiziaria sui ricorsi pendenti”.



AS