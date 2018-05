Il Titano pronto a diventare la "finestra per l'Europa" delle compagnie russe



"La Repubblica di San Marino si sta preparando a trasformarsi in una "finestra per l'Europa" per le compagnie russe, dal momento che il paese non ha aderito alle sanzioni anti-russe".



È quanto ha dichiarato il Segretario di Stato agli Affari Interni Guerino Zanotti all'agenzia di stampa russa Izvestia, al margine del First International Meeting di Almdorf.



Dato che l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno esteso le sanzioni contro la Russia dal Cremlino si cercano nuovi sbocchi commerciali.



Da qui la proposta di Zanotti alle compagnie russe di usare San Marino come finestra per entrare nel mercato europeo.