Torna MacFrut a Rimini, la fiera internazionale dell'ortofrutta arrivata alla 35° edizione

Internazionalizzante e innovazione sono i due cardini della 35° edizione di Macfrut. Il 25% degli espositori, che saranno a Rimini fino l'11 maggio, sarà di oltreconfine per una rappresentanza estera di 40 stati e quattro continenti.



Questa mattina l'inaugurazione con la presenza dei sindaci di Cesena e Rimini Paolo Lucchi e Andrea Gnassi, il presidente di cesena fiere Renzo Piraccini, l'assessore all'agricoltura del veneto Giuseppe Pan e il vice presidente della commissione agricoltura del parlamento europeo Paolo De Castro.



Per evidenziare l'internazionalizzazione di quest'edizione presente anche Juan Guillermo Cardona, ministro all'agricoltura colombiano. Sull'importanza dell'agroalimentare nella nostra zona ha parlato il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Infine, per competere con una maggiore efficacia nel mercato globale, Bonaccini sottolinea l'importanza di un'Emilia-Romagna unita.