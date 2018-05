Unas: 2.246 firme contro la Patrimoniale

Successo e grande sostegno all’iniziativa dell’Unione Artigiani contro quello che definisce un provvedimento iniquo e anticostituzionale

In una nota ricorda i motivi del No degli Artigiani a una legge ritenuta non equa, sbilanciata e disarmonica. Gli Artigiani insistono sul principio di uguaglianza "leso da una tassa che si applicherebbe in diverse modalità e pesi a seconda del soggetto 'penalizzato' – scrivono – o 'privilegiato”. Chiedono un “intervento riparatore” alle diseguaglianze che la legge creerebbe, anche per evitare "riferimenti a sindacati di legittimità previsti dalle norme a tutela dei diritti fondamentali del cittadino".