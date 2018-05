Banche: USL chiede il ritiro della disdetta dei contratti integrativi

Si è parlato delle ultime vicende che hanno interessato il mondo bancario sammarinese, ieri - alla Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore -, nell'incontro tra la Federazione Servizi e Commercio, dell'Unione Sammarinese dei Lavoratori, e i dipendenti – anche non iscritti all'USL - del settore.



In particolare ci si è concentrati sulla disdetta dei contratti integrativi. “Abbiamo avuto mandato – riferiscono dal Sindacato – di richiederne formalmente il ritiro”. Solo se questa istanza verrà accolta – aggiunge l'USL – saremo “disponibili all'apertura di un tavolo di confronto” con le controparti.