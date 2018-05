Una donna alla guida di BCSM

Catia Tomasetti, 53 anni, avvocato, specializzata in operazioni di finanza di progetto, ristrutturazioni, finanziamenti e di diritto bancario, è da oggi alla guida di Banca Centrale. È il primo presidente donna nella storia dell'istituto di via del Voltone e tra le pochissime, al mondo, a ricoprire questa carica. Ed è anche tra i più giovani presidenti mai saliti sul Titano.



Con la sua nomina si avvicinano anche i confini geografici italo-sammarinesi perchè gli attuali vertici sono tutti romagnoli. Catia Tomasetti guida anche la Top 30 degli avvocati donne più potenti d'Italia, secondo l'Osservatorio di legalcommunity.



I criteri che hanno guidato le scelte per la redazione di questa classifica sono: reputazione, business, visibilità, managerialità, relazioni. Da giovanissima, come ha raccontato lei stessa al termine dell'audizione in Commissione finanze, si è anche cimentata come dj alla prima radio di San Marino.



Sonia Tura