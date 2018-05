Presidente BCSM, Tomasetti a RTV: "Una Banca Centrale dialogante; che vigila, ma non vessa"

Si insedia a Banca Centrale il presidente del Consiglio Direttivo Catia Tomasetti. Fissa, nel dialogo, il metodo. Primo obiettivo: il memorandum con Bankitalia

Fissato il metodo operativo, per un “Banca Centrale dialogante”; chiaro l'obiettivo a brevissimo termine: memorandum d'intesa con Bakitalia. Cambiare la percezione esterna del sistema, verso il pieno adeguamento alle norme comuni e, sul fronte interno, l'urgenza di ascoltare le banche per rappresentarne le istanze, nel ruolo di Banca Centrale di “vigilante – dice – non di sorvegliante”. E una riflessione sul concetto di autonomia dell'istituzione. Primo giorno di lavoro, denso di appuntamenti "insieme ad una squadra dotata di dinamismo e professionalità". Banca Centrale - dice - "una macchina in moto".



Guarda l'intervista integrale a Catia Tomasetti nello Speciale di San Marino RTV



AS