L'appello di Osla alle istituzioni: "Il commercio è orfano"

“Commercio tradizionale e on line: settori abbandonati dalle istituzioni”. La denuncia arriva dall'Osla che osserva come “i temi caldi legati alla crisi del sistema bancario catalizzino l’attenzione dei responsabili istituzionali a discapito di quei settori economici oggetto di profonda innovazione”. “Nessuna analisi, – fanno notare - nessuna proposta di rilancio, nessuna azione di promozione dei consumi è stata avanzata nonostante il radicale stravolgimento delle finalità della SMaC card.



Il commercio è orfano – sottolinea l'Organizzazione degli Imprenditori - risveglia l’interesse delle istituzioni solo quando i riflettori si accendono sulla piaga della contraffazione”. OSLA chiede infine alla Segreteria di Stato competente di convocare quanto prima le parti per il confronto sulla riforma del commercio.