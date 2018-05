Incontro ABS e ABI: “Piena collaborazione”

"Piena collaborazione" tra Abi e Abs. Un incontro tra le due delegazioni – per l'ABS erano il Presidente Domenico Lombardi e il consigliere Emanuele Rossini, mentre per l'ABI il Presidente Patuelli e il direttore Sabatini – centrato su tematiche di interesse comune, in particolare, sull'evoluzione della normativa regolamentare e prudenziale a livello europeo e nazionale, sull'integrazione dei sistemi di pagamento, anche tenendo conto delle implicazioni derivanti dalla nuova normativa sulla privacy.



Valutate anche "le positive prospettive di ripresa economica e le implicazioni derivanti dall'innovazione tecnologica, ma anche il tema della qualità del credito e le novità introdotte in Italia per migliorare i tempi della giustizia civile". Convergenza sull'opportunità di sviluppare riflessioni comuni sulla cultura delle regole in Europa, anche in ambito della Federazione bancaria europea, a cui l'Associazione bancaria sammarinese partecipa". Da ABI garantito supporto ad ABS verso l'auspicato Memorandum in una fase – dice Palazzo Altieri - “di modificazione degli assetti organizzativi e dell'operatività delle banche di San Marino”.



