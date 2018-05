Progetto Giovani: la Reggenza in visita alle aziende under 35 e imprese femminili

Proseguono le iniziative legate al Progetto Giovani promosso dai Capitani Reggenti, Stefano Palmieri e Matteo Ciacci in segno di vicinanza alle giovani generazioni. Dopo le udienze avviate ieri con le scuole a Palazzo Pubblico, oggi la Reggenza inaugura un ciclo di visite presso le aziende sammarinesi di giovani under 35 e imprese gestite da donne. In mattinata i Capi di Stato si sono recati da Gino 16; Coop 10castello e Urban Fitness; nel pomeriggio Altro Gelato e Vivipharma.

Tra i prossimi step, anche l'incontro con i giovani sammarinesi residenti all'estero ed una udienza conclusiva “Giovani a Palazzo”, insieme alla Commissione per le politiche giovanili.