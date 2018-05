Banca di San Marino: nasce il comitato dei dipendenti azionisti

Gli azionisti dipendenti della Banca di San Marino hanno creato l'associazione A.D.A. - Associazione dei Dipendenti azionisti di Banca di San Marino SpA, allo scopo di " ribadire il forte senso di appartenenza e di attaccamento all’Azienda che da sempre li contraddistingue".



L'obiettivo primario è favorire un percorso di stabilità per l'istituto e creare prospettive di ripresa, sviluppo e continuità per il futuro.



L'associazione, appena costituita, vanta già 90 associati.



"Siamo certi di poter ancora una volta" - comunica la neo-associazione - "dare un utile, costruttivo e positivo contributo a quella che, a prescindere dal nostro ruolo, sentiamo da sempre come la 'nostra' Azienda".



Il Comunicato Stampa ADA