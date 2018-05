#Safetydestination: obiettivo sicurezza sul lavoro

#Safetydestination: due parole usate come hashtag durante un convegno dedicato alla sicurezza sul lavoro. A Domagnano il confronto tra varie realtà, da quelle istituzionali alle aziende private. A distanza di 20 anni dalla legge n.31 del '98, testo di riferimento per San Marino, si è fatto il punto per capire come organizzarsi nel futuro e come aggiornarsi anche guardando ad altri Paesi europei.



Nonostante la prevenzione, sul Titano nel 2017 i giorni di malattia dovuta ad infortuni sul posto di lavoro sono aumentati, dagli oltre 6500 del 2016 agli 8500 circa dell'ultimo anno, con un aumento di spesa di quasi 100mila euro. All'incontro ha partecipato il segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi, che ha parlato dell'obiettivo di aggiornare la legislazione esistente. Il capitolo sicurezza viene spesso visto come un 'fardello' dalle imprese, tra burocrazia e costi per mettersi in regola. Ma uno degli spunti arrivati dal convegno è quello di cambiare filosofia considerandolo un investimento.



Mauro Torresi



Nel video, le interviste all'avvocato Lorenzo Fantini, già dirigente al Ministero del lavoro italiano, e il segretario di Stato alla Sanità, Franco Santi