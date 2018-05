eCommerce: da T.P@y nuove garanzie per la massima sicurezza sulle transazioni online

La principale richiesta per chi acquista su web

Acquisti online, una pratica ormai consolidata: piace ai più perché consente di risparmiare, di guadagnare tempo e reperire merce che non sempre nei negozi si trova, oppure semplicemente per comodità. Si stima siano 20 milioni gli italiani che acquistano regolarmente su web, dato del 2017.



Nella maggior parte dei casi le persone si affidano ai siti di eCommerce più noti, come Amazon o eBay; a volte, tuttavia, determinati prodotti risultano disponibili o più convenienti su piattaforme di vendita online meno conosciute. Ed è lì che potrebbero nascondersi le maggiori insidie. Non ultimo il rischio di truffa.



Occorre pertanto controllare sempre la validità del sito, inserendone il nome in un motore di ricerca come Google, per verificare che sia ufficiale ed affidabile, leggere i commenti lasciati in Rete da parte di chi ha già comprato qualcosa su quella pagina, controllare la presenza di contatti rintracciabili.



Ad accomunare tutti coloro che acquistano i più svariati prodotti su internet è inoltre la richiesta di massima sicurezza sulle transazioni on line. Le carte di credito T.P@y emesse a San Marino – riferisce Carisp in una nota - garantiscono tranquillità in questo senso con il “Servizio 3D Secure”: gli acquisti sui siti certificati vengono infatti autorizzati digitando un codice OTP - one time password – codice, ricevuto via sms al numero indicato nel portale clienti T.P@y, che ha validità per una sola transazione di acquisto e scade subito dopo il suo utilizzo, rendendo di fatto impossibile ad altri disporne per fini di frode.