Efficientamento energetico: il punto sul settore alberghiero

All'incontro di questa mattina all'hotel Tabor di Rimini anche l'Assessore all'ambiente e allo sviluppo sostenibile di rimini Anna Montini

Ridurre l'impatto energetico del settore alberghiero in Romagna. Si è parlato di questo nell'incontro di approfondimento organizzato da Samso per fare il punto sull'efficientamento energetico degli alberghi romagnoli.



Riportati alcuni dati ricavati da Unioncamere Emilia-Romagna a evidenziare un aumento di presenze del 6,3% nel 2017 rispetto al 2016 con oltre 12,8 milioni di arrivi nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere del territorio regionale.

In questo quadro positivo viene portato al tavolo dell'incontro il tema della sostenibilità: "L'attenzione all'ambiente sta diventando un elemento di valutazione nei turisti italiani e non solo" ha detto il responsabile marketing Giacomo Destro.

Russia, Polonia, Repubblica Ceca e Germania i mercati internazionali che registrano crescite più significative nel territorio, "Stati molto attenti alla sostenibilità ambientale quando si tratta di località in cui trascorrere le proprie vacanze".



“Nel corso degli ultimi anni la sensibilità ambientale è aumentata – lo ricorda anche Anna Montini, assessore all'ambiente del Comune di Rimini – coinvolgendo sempre più settori fino ad arrivare oggi anche a quello, per Rimini strategico, dell’ospitalità".

“Siamo certi che il solare termico sia la risposta al fabbisogno energetico delle strutture alberghiere della Romagna, - dichiara Igor Bovo, Amministratore Delegato di Samso Spa - installando un impianto solare in una struttura turistico ricettiva, questo contribuisce a risparmiare metano, diminuendo l'emissione di Co2 nell’ambiente”.



"Un valore aggiunto per differenziarsi e andare incontro alle esigenze sempre più green dei turisti" ha detto l'assessore all'ambiente di Rimini Anna Montini, che ha parlato degli effetti positivi dell'efficientamento energetico.

Nel video l'intervista.



Silvia Sacchi