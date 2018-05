Abs: banche ridefiniscono contratti integrativi, invito ai sindacati a evitare ogni forma di mobilitazione

Abs ricorda come il Fondo monetario internazionale, le Autorità di Vigilanza e altri stakeholder abbiano ribadito la necessità di una riorganizzazione generale del settore, verso modelli di maggiore efficienza in favore dei depositanti.

Per questo, secondo l'Associazione bancaria, occorre salvaguardare il valore patrimoniale delle banche, favorire la stabilità sul piano occupazionale; sugli equilibri economici, ottimizzando il rapporto tra costi, qualità e rendimento dei servizi erogati.

Alcune banche sammarinesi, con contratti integrativi aziendali in essere, che si vanno a sommare a quello Collettivo Nazionale, hanno disdettato i contratti integrativi che risultavano gravosi per gli Istituti. "Un recesso - spiega Abs - degli integrativi rispetto al trattamento che continua a essere corrisposto in base al Contratto Collettivo Nazionale Bancario e che concorre, alla ridefinizione negoziale.

Abs chiede senso di responsabilità dei dipendenti bancari, invitando anche il sindacato a riattivare il confronto per trovare in tempi celeri una soluzione condivisa. Soprattutto interrompendo e non programmando, nell’interesse sia del Paese che della clientela, ogni forma di mobilitazione.