Nuove idee nuove imprese: ultimi giorni per iscriversi, oltre 50 i progetti presentati

Sono già più di 50, a pochi giorni dalla scadenza prevista per il 26 maggio, i progetti presentati a Nuove Idee Nuove Imprese.



Fino alla scadenza aspiranti imprenditori e imprese innovative avviate negli ultimi 18 mesi potranno gratuitamente iscriversi gratuitamente al bando, presentando il progetto d’impresa tramite la procedura online alla pagina www.nuoveideenuoveimprese.it/iscrizione/



Due le novità che caratterizzano l’edizione 2018: la prima è l’ingresso nell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito alla creazione di un efficace ecosistema di innovazione; la seconda la collaborazione con Startup Grind, la startup community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo, dalla quale è nato il chapter Startup Grind Rimini & San Marino.



I tre team vincitori avranno anche accesso gratuito al programma di Accelerazione di Primo Miglio, l’iscrizione e assistenza gratuite per due anni a Confindustria Romagna o all’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese. Il 1° classificato avrà una postazione di coworking per sei mesi a Rimini Innovation Square; chi vorrà costituire o trasferire la Società nella Repubblica di San Marino potrà godere di un percorso gratuito di accelerazione per 3 mesi grazie a San Marino Innovation.