Csu: "Equità fiscale, la grande incompiuta"

Delegazione CSU domani in udienza privata dalla Reggenza per spiegare ai Capi di Stato le motivazioni dello sciopero generale del 30 maggio

Disattese le aspettative di equità fiscale, delusione per le mancate politiche del governo per la lotta ad elusione ed evasione. La CSU porta i dati, a conforto dei uno dei motivi madre della mobilitazione, partendo dalla riforma del 2013: “La grande incompiuta” - dicono - rispetto alla quale ad aumentare in maniera significativa è stata solo la contribuzione di dipendenti (+25%) e pensionati (+100%).

Un terzo (28%) delle società dichiarano redditi da 0 a 20mila euro; neppure una su quattro (22%) ha redditi superiori a 30mila euro. Valori superiori alla media sono solo per le attività manifatturiere, settore trainante dell'economia.

Liberi professionisti: passano da un imponibile medio di 28mila euro nel 2013 a 41mila nel 2016, poco più di quanto dichiarano i lavoratori dipendenti e con ancora 211 autonomi su 660 con redditi al di sotto di 15mila euro.

Artigiani e commercianti: da un reddito medio di 21mila euro nel 2013 arrivano a 26mila nel 2016, ancora ben inferiore alla media dichiarata dai dipendenti.

E su 985 operatori economici, 400 (il 40%) dichiarano meno di 15mila euro.

Chiara la lettura di fondo: “i redditi medi delle imprese sono vicini a quelli del periodo pre-crisi quando l'economia sammarinese andava a gonfie vele e questo non può essere un pretesto oggi per giustificarne il basso gettito”. E torna la richiesta al Governo: “senza aspettare la creazione del corpo di Polizia Tributaria, sollecita una azione constante ed efficace di controlli fiscali



