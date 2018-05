Imposta sui consumi, Osla mira a semplificazione, innovazione e competitività

Mentre prosegue il percorso di confronto, articolo per articolo, sulla normativa relativa alla nuova imposta sui consumi, promosso dalla Segreteria Finanze, Osla in questa fase ribadisce il proprio impegno per la predisposizione di una legge che possa risultare facilmente applicabile per gli operatori e non deprima i consumi. Priorità irrinunciabili: la massima semplificazione delle norme e il contenimento degli adempimenti; un attento approfondimento delle potenzialità delle nuove tecnologie; il mantenimento di buone soglie di competitività del sistema sammarinese. L'Organizzazione degli Imprenditori ritiene infine fondamentale l’elaborazione delle proiezioni per esaminare gli effetti della nuova normativa su imprese e consumi.