Banca di San Marino: "legittimo il recesso dal contratto integrativo"

Il recesso dal contratto integrativo di Banca di San Marino è pienamente legittimo e fondato legalmente. Così l'Istituto di credito che scrive di averlo chiarito alle Organizzazioni Sindacali e alla propria Rsa, “sulla base di autorevoli studi legali svolti preventivamente”.



I contratti integrativi aziendali, aggiunge, sono addizionali al contratto collettivo, le cui disposizioni - sottolinea la banca - rimarranno completamente applicate, comprese quelle che prevedono significative voci di premio.



BSM si conferma disponibile a ridefinire in tempi brevi i contenuti dell’accordo integrativo e ha già convocato per il 6 giugno un incontro per riaprire il tavolo di confronto, invitando tutte le parti a mantenere un dialogo aperto e costruttivo