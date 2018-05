Nasce il capitolo Bni "Titano"

Network tra imprenditori e professionisti per lo scambio referenze

Presentato a Serravalle il capitolo “Bni Titano”, un gruppo di 29 aderenti, tra imprenditori e professionisti, che aderisce ad una rete di scambio referenze a livello mondiale. Un modello che è nato negli Stati Uniti e che dal 2003 si sta diffondendo anche in italia. L'obiettivo dell'organizzazione è aiutare gli associati ad aumentare i propri affari grazie ad un metodo strutturato basato sul passaparola. Una sorta di business collaborativo e non competitivo tra operatori capaci di generare business ma anche attenti a restituire al territorio attraverso progetti dedicati al sociale. Nove, con quello sammarinese, i gruppi Bni in Romagna che contano complessivamente 250 membri.