Potenziale e prospettive economiche della Rimini futura: parte il 4° festival dell'industria e dei valori dell'impresa

Come sarà la Rimini futura? Potenziale, prospettive economiche e sviluppo del territorio. Sono tutti i temi su cui si sono confrontati al Grand Hotel di Rimini, in occasione al 4° festival dell'industria e dei valori dell'impresa, il Presidente di Confindustria Romagna Paolo Maggioli, il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e il Presidente della camera di commercio della Romagna Maurizio Moretti. Punti di forza e debolezze da risolvere per permettere alla provincia di crescere.



Attraverso un piano mirato di iniziative anche la Camera di Commercio è impegnata a delineare 4 punti fondamentali per le imprese e il territorio: Innovazione tecnologica digitale, alternanza scuola lavoro, internazionalizzazione delle imprese e sviluppo turistico culturale.



Nel video interviste a Paolo Maggioli, presidente Confindustria Romanga e Fabrizio Moretti, presidente Camera di Commercio della Romagna