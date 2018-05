Il Barcamper fa tappa anche in Banca di San Marino

Aspiranti startupper ieri sono saliti a bordo di un particolare camper, posizionato per un giorno nel cortile di Villa Manzoni, del team di investimento di Barcamper Ventures

Allestito a ufficio mobile, Barcamper sta attraversando tutta l'Italia per raccogliere, finanziare e sostenere le idee innovative di aspiranti startupper attraverso un fondo di venture capital dedicato.

Nel suo viaggio attraverso l'innovazione, tappa anche in Banca San Marino per selezionare nuove idee. “Un’iniziativa – ha spiegato l’Amministratore Delegato di BSM Domenico Lombardi - aperta a tutti gli imprenditori, aspiranti e non, che vogliono intraprendere un percorso di accelerazione, o che sono in cerca di capitali per far crescere la loro impresa”.

Un breve incontro in cui è intervenuto anche il Segretario alle Finanze Simone Celli. “ Sono interessanti contributi provenienti da chi vive sul campo l'esperienza dell'innovazione - ha detto Celli - ed è importante che vengano offerti gli strumenti a chi vuole creare modelli di crescita altamente innovativi”.

Sfida che l'intera comunità economica e finanziaria del Paese “deve saper cogliere – aggiunge - per dare una prospettiva seria, credibile e solida”.

Presente anche Andrea Censi il founder di Cert Match, premiato allo Startup Weekend organizzato da Banca di San Marino e Google.



Nel video l'intervista al Presidente Primomiglio SGR, Gianluca Dettori e Andrea Censi, founder di Cert Match



Silvia Sacchi