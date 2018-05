Scioperi: oggi e domani a rischio treni Fs-Italo-Trenord

Possibili disagi per chi viaggia in treno oggi e domani. Nel settore ferroviario sono infatti in programma tre scioperi che interessano il personale di Ferrovie dello Stato Italiane, Ntv-Italo e Trenord. Un primo sciopero di 8 ore, dalle ore 22 di oggi alle 5.59 di domani, è proclamato da Cat (Coordinamento autorganizzato trasporti) per chiedere il rinnovo del contratto. Anche il Cub Trasporti ha proclamato 8 ore di stop, dalle 22 di oggi alle 6.00 di domani. A queste proteste, si aggiunge lo sciopero di 4 ore, che sta per concludersi, dalle 10 alle 14 di oggi, per tutto il comparto ferroviario, proclamato dall'Orsa a seguito dell'incidente ferroviario di ieri a Caluso, nel Torinese. In vista delle proteste, le Ferrovie dello Stato assicurano che le Frecce dell'alta velocità saranno regolari, mentre per gli altri treni nazionali sono attese ripercussioni limitate. Ntv-Italo in relazione allo stop di oggi pubblica sul proprio sito internet la lista dei treni garantiti, mentre per quello di 8 ore tra oggi e domani fa sapere che non si prevedono impatti per la circolazione dei treni Italo. Con riferimento agli stop di 8 ore, Trenord fa sapere che i servizi regionali, suburbani e aeroportuali potranno subire ritardi, variazioni e/o cancellazioni; in caso di cancellazione delle corse sono previsti autobus sostitutivi no-stop per il solo servizio aeroportuale Malpensa Express sulle tratte 'Milano Cadorna - Malpensa Aeroporto' e 'Malpensa Aeroporto - Bellinzona'.