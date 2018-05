Agricoltura: 2017 record in E-R, valore produzione +6,6%

Agricoltura con grandi numeri in Emilia-Romagna, dove per il terzo anno consecutivo il settore fa registrare una crescita del valore della produzione, che supera quota 4,8 miliardi (+6,6%), nuovo record per il comparto agricolo. Di segno positivo anche l'occupazione nei campi, che sfiora le 80.000 unità (+5%), sotto la spinta della crescita della componente femminile (+12,6%), del lavoro dipendente (+8%) e con un 'ritorno alla terra' dei giovani (+2,8% le imprese).



Bene anche l'industria alimentare, con un aumento del fatturato del 2,9%, e l'export agroalimentare, con le vendite oltreconfine che a fine anno hanno superato 6,2 miliardi di euro (+5,1%), mentre continua il boom del biologico (+13% la superficie complessiva e +10% le aziende). È un quadro decisamente positivo quello che emerge dal Rapporto 2017 sul sistema agroalimentare dell'Emilia-Romagna, la più completa e aggiornata fotografia del settore, frutto, per il 25/o anno, della collaborazione tra Regione e Unioncamere Emilia-Romagna.