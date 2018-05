Banca CIS: Pier Paolo Fabbri nuovo Vice Presidente

I soci approvano bilancio in utile

Si chiude con un utile netto, ante imposte, di oltre 236mila euro il bilancio d'esercizio 2017 di Banca CIS, oggi approvato dall'assemblea dei soci. Registrati margini economici in crescita in tutti i settori operativi che pongono la banca in una condizione di solidità e competitività, con un coefficiente patrimoniale di oltre il 17%. Nominato anche il nuovo Cda dell'istituto, con una novità segnata dall'ingresso di Pier Paolo Fabbri, banchiere d'esperienza già ai vertici di BAC, nel ruolo di Vice Presidente di Banca CIS cui saranno demandate importanti funzioni operative all'interno del Gruppo.