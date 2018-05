Giornata drammatica sui mercati

Non si ferma il volo dello spread Btp-Bund decennali che tocca i 320 punti base, con il tasso che schizza oltre il 3,4%, massimi da giugno 2014, per poi riassestarsi sui 310 punti. Il differenziale sui biennali sfiora invece 300 punti con un rendimento superiore al 2%. In sofferenza i mercati, con Piazza Affari in coda con Madrid fra le europee. Il listino amplia il calo fino a cedere il 3%. Intanto, l'Istat registra a maggio un marcato calo del clima di fiducia dei consumatori, ma la flessione riguarda anche le imprese.