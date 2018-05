Sciopero generale: attivo dei quadri CSU in sit-in a Palazzo

Dall'avvio della seduta consiliare del pomeriggio, tutta dedicata all'approvazione del decreto sulla patrimoniale, l'attivo dei quadri della CSU si è ritrovata sul Pianello in sit-in. Una sorta di prove generali dello sciopero di domani, presenti in un centinaio per ribadire i nodi della protesta, fra le quali proprio la patrimoniale figura come motivazione madre. Rinnovato l'invito ad una adesione massiccia alla manifestazione di domani.