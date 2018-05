Unas presenta il nuovo logo: dal passato al futuro con la consapevolezza del presente

UNAS ha un nuovo logo – è quello che vedete con le prime tre lettere avvolte dalle tre torri stilizzate e colorate – scelto tra una rosa di nove progetti partecipanti al concorso promosso dall'associazione. L'idea vincente è di MIC STUDIO di Ettore Michelucci e dal prossimo 1° giugno 2018 diventerà per l'appunto il logo ufficiale dell'Unione Artigiani. Durante la serata, presentata una carrellata di immagini e loghi che per 50 anni hanno identificato l'associazione, per poi concludere “con un applauso di saluto al vecchio e di benvenuto al nuovo che – osserva la presidente Loretta Menicucci - diventerà l’immagine della tanta sostanza prodotta da UNAS a favore degli associati e delle imprese sammarinesi”.