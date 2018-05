Bilancio Carisp 2017, a - 39 milioni di euro, approvato dall'Assemblea dei Soci

Mandato al Cda per verificare se attivare azioni di responsabilità verso le precedenti gestioni. Il consigliere Rosa rinuncia a tutela legale, garantita dalla Banca, su dichiarazioni di Elena Tonnini di Rete

L'Assemblea dei Soci di Cassa di Risparmio ha approvato il Bilancio 2017 e ha conferito il mandato al Consiglio di Amministrazione di verificare se l'operato delle gestioni precedenti sia passibile di azioni di responsabilità.



Un bilancio 2017, quello approvato dall'assemblea dei soci di Cassa di Risparmio a, – 39 milioni di euro, riferisce il direttore Dario Mancini. Una cifra che evidenzia una fase di difficoltà per la più importante banca della Repubblica, che come noto, è partecipata dallo Stato che ne ha la maggioranza. Una congiuntura difficile che tuttavia si sta affrontando.



L'Assemblea dei Soci della Cassa di Risparmio, inoltre, in funzione della necessità di approfondire gli esiti dell'Aqr e valutare l'entità degli Npl, ha dato mandato al Cda di verificare la corretta operatività delle gestioni precedenti, così come richiesto da una delibera del Congresso di Stato. Un atto dovuto, secondo il Presidente Zanotti.



Il Cda di Cassa di Risparmio in ragione della policy legale penale adottata, valuterà – ha chiarito il Presidente – se vi siano i presupposti per riconoscere la tutela legale al consigliere Andrea Rosa rispetto ad affermazioni della rappresentante parlamentare di Rete Elena Tonnini.



