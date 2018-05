Sciopero generale: oltre 2 mila persone al grido: "la democrazia non si ferma con i decreti" LE FOTO

La manifestazione dei sindacati è entrata nel vivo con l'intervento dei Segretari Generali che poi sono stati ricevuto a Palazzo dai consiglieri di Opposizione



Su Piazza della Libertà, una manifestazione vivace ma pacifica. Sotto l'occhio vigile delle Forze dell'Ordine che quantificano in oltre 2 mila persone quelle che hanno raccolto l'appello sindacale.



Il segretario Cdls Gianluca Montanari ricorda come un Paese che litiga non cresce, “Siamo qui per farci ascoltare non lavoriamo per far cadere il governo ma risolvere le emergenze”. Parla di governo sordo a ogni richiesta, che ha mostrato solo autosufficienza e agito attraverso decreti che cambiano regole; diritti; vita e stipendi dei cittadini: Insieme al collega Csdl richiama i temi alla base protesta: equità fiscale; verità su caso titoli; entità del debito pubblico e stato di salute delle banche.

“Non siamo arruolabili dalle forze politiche – ribadisce Montanari - ma uniti per i paese”.



Giuliano Tamagnini guarda al Palazzo e lancia un appello a maggioranza e governo: “Fermate il decreto sulla Patrimoniale, siete ancora in tempo”. Il Segretario generale Csld torna alle liste di prescrizione e gli spauracchi posti in essere alla vigilia sciopero per impedire la partecipazione dei lavoratori e ne ha anche per il terzo sindacato: “Questo non è uno sciopero politico come ha detto l' Usl, se non una protesta sulla politica delle cose. Chiediamo alla politica che vengano governati i processi.

Ultimo richiamo al caso titoli, per chiedere chiarezza, “perché in gioco ci sono i risparmi di 17 mila lavoratori, che da luglio rivogliamo nella disponibilità di Fondiss.



Il Corteo era partito da Piazzale Nazioni Unite aveva attraversato il Paese e raggiunto Piazza della Libertà.



.