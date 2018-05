Usl dalla Reggenza: "Serve un vero dialogo sociale tra le parti per arrivare a soluzioni efficaci per il Paese"

Nel giorno dello sciopero e del dibattito consiliare sulla patrimoniale, la segreteria dell'Unione Sammarinese Lavoratori incontra la Reggenza in udienza privata. Nell'occasione il sindacato ha richiamato l'importanza dell'introduzione di un vero dialogo sociale tra le parti, unica via – spiegano - attraverso la quale giungere a soluzioni efficaci e condivise al fine di rilanciare il sistema-Paese anche in ambito internazionale. Ribadita la necessità di far luce sulle responsabilità del dissesto economico-finanziario, e allo stesso modo la propria contrarietà riguardo all'introduzione della tassa straordinaria sui patrimoni mobiliari e immobiliari, “ritenendo invece fondamentale – sottolineano - perseguire l’equità sociale”. Per Usl altrettanto urgente è infine l'apertura dei tavoli di rinnovo contrattuale.