Sums, formalizzato l'atto di cessione quote Carisp

L'Assemblea approva il bilancio (con disavanzo di 130 mila); slitta firma Casale La Fiorina

“Soddisfatto per la cessione delle quote Carisp” così Marino Albani, presidente Società Unione Mutuo Soccorso, che in un comunicato ripercorre un anno di confronto e poi di trattative con lo Stato nel corso del quale SUMS è riuscita a concretizzare un accordo con il Governo che permette lo smobilizzo di attività che non rientrano più nei piani del sodalizio. L'atto di cessione delle quote (3,2 milioni- da pagare in 25 rate annuali) è stato formalizzato nel corso dell'ultima assemblea, mentre la firma per la cessione del Casale La Fiorina è slittata per motivi tecnici. Nell’ultima seduta l’Assemblea ha approvato il bilancio 2017 (che registra un disavanzo di 130 mila) ed alcune modifiche statutarie, tra cui l'eliminazione del tetto di iscrizione a 55 anni