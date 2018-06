Post-sciopero, Csu: "Dalla piazza la richiesta di unire il Paese in un progetto comune"

Il Governo scenda dalle stanze del potere e accolga la richiesta di partecipazione dei lavoratori e dei cittadini: questo l'appello lanciato dalla Csu a pochi giorni dallo sciopero generale. “Da quella piazza piena – sottolinea il sindacato - il mondo del lavoro e la società civile hanno manifestato la propria richiesta di unire il paese in un progetto comune per il bene di San Marino, consentendo la partecipazione delle parti sociali alle scelte. Ora – esortano – tocca al Governo decidere se tenere nella giusta considerazione questa richiesta di confronto e concertazione, abbandonando – dichiarano CSdL e CDLS - la pretesa di fare tutto da solo con provvedimenti che non hanno nessun consenso tra le forze rappresentative della società”.