San Marino: Fitch conferma rating “BBB-”, ma outlook negativo

L'agenzia Fitch, nell'ultimo rapporto, conferma in “BBB-“ il rating a medio-lungo termine di San Marino con l'outlook che da stabile passa a negativo.



La Segreteria di Stato alle Finanze, in una nota, giudica positivamente il mantenimento del rating, in quanto denota una sostanziale tenuta del quadro macroeconomico del Paese, ma non nasconde le criticità legate soprattutto al settore bancario e finanziario. Il piano di ristrutturazione di Cassa di Risparmio e la ricerca dell'equilibrio della struttura di bilancio – si legge nel comunicato – vanno proprio nella direzione del perseguimento di “soluzioni definitive e permanenti”.



Fra gli interventi del prossimo semestre vengono citati la razionalizzazione e la riduzione della spesa pubblica, l’introduzione dell’imposta sul valore aggiunto, la riforma pensionistica e la revisione del sistema di imposizione diretta finalizzata all’allargamento della base imponibile. “Tentennamenti e ritardi sono del tutto incompatibili con l’odierna situazione economico-finanziaria della Repubblica di San Marino”.



Da ultimo il rilancio con azioni, come la conservazione di una fiscalità leggera e la drastica riduzione della burocrazia, che riescano ad incrementare la competitività di sistema, l’attrazione di investimenti esteri e lo sviluppo per le imprese.



fm