Asfaltature e messa in sicurezza: dopo la recente Delibera del Congresso lavori in procinto di partire

Si approfitterà della bella stagione, quindi gran parte dei lavori sono in procinto di partire. Investimento importante per il centro uffici dei Tavolucci, dove lo scorso inverno il distaccamento dei pannelli di metallo di rivestimento esterno aveva costretto la protezione civile a limitare l’accesso in alcuni giorni. 75mila euro, per un ripristino parziale finalizzato ad un incarico di progettazione per l’intervento definitivo che verrà. I 150mila euro destinati alla piscina dei Tavolucci, si aggiungono ai 200mila dello scorso anno ed ai 100mila di quest’anno e serviranno all’impiantistica della struttura: riscaldamento e depurazione i primi due interventi. Uno degli investimenti più attesi dagli automobilisti, quello destinato alle asfaltature, ha un importo piuttosto basso: 150mila euro - al quale però devono essere aggiunti i 300mila euro che ha l’azienda di Stato per i lavori Pubblici nei sui capitoli di spesa, ma che soprattutto è il primo stanziamento che fa seguito al protocollo siglato tra l’Azienda autonoma di Stato per i lavori pubblici e l’Università, finalizzato ad una pianificazione mirata che garantirà qualità dei lavori e attenzione all’ambiente e che riguarderà tutti i Castelli, con in più la sistemazione ‘extra’ della via dei Villanoviani, per i problemi del cedimento del muro che sostiene la strada. Al via anche i lavori per allungare la pista ciclabile che da Gualdicciolo arriverà al fosso di Chiesanuova: più del costo della ciclabile in sé peserà quello di sistemazione della sponda del torrente san marino: 100mila euro, la fetta più grossa della torta destinata agli interventi di consolidamento per la sistemazione “frane e torrenti”. 137mila infine destinati alle scuole, che si spartiranno sei plessi per piccoli interventi di ammodernamento coordinati con la direzione. Il più atteso quello nella scuola materna di Domagnano, che avrà, alla prima campanella di settembre, uscite di sicurezza adeguate al numero elevato di iscritti che conta.