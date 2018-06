Cassa di Risparmio: formalizzata la denuncia contro Ciavatta e Santi per lo scontro di mercoledì con i vertici

Democrazia in Movimento e i diretti interessati rimandano ogni commento alla conferenza indetta per domani

Dalle riflessioni alle vie di fatto. Il Presidente di Cassa di Risparmio comunica che oggi “è stato conferito mandato ai legali di adire le vie giudiziarie a tutela delle persone e della banca”. In altre parole è stata formalizzata denuncia contro Roberto Ciavatta ed Emanuele Santi per i fatti avvenuti mercoledì scorso: la notizia, rimbalzata in Aula consiliare, del mandato conferito dal cda per la tutela legale al proprio membro Andrea Rosa, rispetto ad affermazioni di Elena Tonnini di Rete durante una serata pubblica, aveva spinto i due esponenti di Democrazia in Movimento a presentarsi nella sede di Cassa per chiedere un incontro con il Cda. E a quel punto, davanti ai vertici Carisp, i toni sono trascesi. Fabio Zanotti parla di aggressione “con plurime e reiterate frasi intimidatorie, minacce, ingiurie scurrili ed espressioni gravemente offensive”. “Ripensamenti in questo momento non servono a nessuno, – dice – tanto meno a Cassa di Risparmio e al Paese”.

L'ultimo di una serie di casi su cui Cassa intende andare a fondo. Ampio infatti il mandato di tutela affidato ai propri legali per valutare tutte le situazioni che possono aver leso anche in passato gli interessi della banca.



Nel video l'intervista a Fabio Zanotti, Presidente Cassa di Risparmio.



sp