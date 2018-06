Delegazione CSU alla 107° Conferenza mondiale del lavoro

Una delegazione della Centrale Sindacale Unitaria, composta da Stephane Colombari (CSdL) e Gianluigi Giardinieri (CDLS) partecipa ai lavori della 107° Conferenza mondiale del lavoro in corso a Ginevra nella sede dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Colombari e Giardinieri hanno sollevato la questione del rispetto dei diritti sindacali e dei contratti di lavoro sammarinesi, tema – quest'ultimo – di stretta attualità sul Titano con il recente recesso degli accordi integrativi del settore bancario. “Recessi illegittimi - affermano - che rischiano di aprire una deriva pericolosissima. Per questo come CSU – precisano – ne abbiamo richiesto il ritiro immediato e ci faremo portavoce a vari livelli anche nell'ambito dei lavori di questa conferenza internazionale”.