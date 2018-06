L'USC riconferma la sua Presidente Andreina Bartolini

Alla guida dell’Unione Sammarinese Commercio e Turismo riconfermata per i prossimi tre anni Andreina Bartolini.

Nel corso dell'annuale Assemblea Generale degli Associati dell’USC dello scorso lunedì, approvato il bilancio 2017 e rinnovato ed eletto il Consiglio Direttivo con l'ingresso anche di nuovi membri che dicono, “daranno sicuramente un importante contributo al lavoro intrapreso nel precedente triennio”.

Dati certi per un reale ragionamento di sistema, norme certe che regolamentino ogni settore, accordi concreti con l'italia e programmazione nel breve, medio e lungo periodo: queste le mancanze evidenziate dall'Associazione che lamenta inoltre una “scarsa comprensione e considerazione delle problematiche del settore, da parte delle Istituzioni senza tralasciare i molteplici “tavoli” in corso d’opera, che al momento, stanno dando tanto lavoro senza portare i risultati sperati”.

“Il vero problema è che una grossa parte del Paese vuole continuare a vivere sulle “nuvole” mentre, l’altra parte del Paese, da molti anni, è stata costretta a scendere sulla terra” scrive l'USC in un comunicato, tornando a ribadire che continuerà a credere nell’Associazionismo e a dar voce agli Associati con il loro contributo.