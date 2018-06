San Marino: giovedì 7 giugno Alan Friedman presenta il nuovo libro alla Bac

Intervengono Ad di Bac Luca Lorenzi e Dg Rtv Carlo Romeo

“Dieci cosa da sapere sull’economia italiana prima che sia troppo tardi”. Il giornalista Alan Friedman porta sul Titano l’economia spiegata in modo semplice. Con l'intervento dell'Ad di Bac Luca Lorenzi e del Dg di San Marino Rtv Carlo Romeo.



La presentazione avverrà giovedì prossimo, 7 giugno, alle 18, nella sede di Dogana della Banca agricola commerciale, in via Tre settembre.



Un appuntamento promosso da Bac in collaborazione con la San Marino Rtv per un "argomento che tocca le vite di tutti noi - dice l'autore - spiegando come funzionano davvero le cose, dove stiamo andando e cosa possiamo fare per salvarci. Finché siamo in tempo".