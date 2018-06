Wusme: San Marino interviene al Sino European Entrepreneurs Summit

Una delegazione del Wusme, l'organizzazione internazionale impegnata a sostenere le piccole e medie imprese nel mondo, negli ultimi due giorni è stata impegnata a Parigi per la nona edizione del Sino European Entrepreneurs Summit. Nell’occasione è stato invitato ad intervenire il Presidente Gian Franco Terenzi.



Rafforzare i partenariati tra imprenditori cinesi ed europei, l'obiettivo del summit - si legge in una nota - con numerosi delegati provenienti da Cina ed Europa, presenti al vertice proprio per esplorare le opportunità esistenti nell’ambito dell’iniziativa “Belt and Road”, proposta dalla Cina con l’obiettivo di costruire una rete commerciale e infrastrutturale per collegare l’Asia con l’Europa e l’Africa lungo antiche rotte commerciali.