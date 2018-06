ABS invita il sindacato al rinnovo del contratto di lavoro dei bancari

L’Associazione Bancaria Sammarinese invita le Organizzazioni Sindacali al Tavolo per il rinnovo del Contratto di Lavoro dei dipendenti del settore bancario, proponendo come data il 18 giugno. ABS, in una nota, auspica che attraverso il confronto costruttivo si possa arrivare in tempi celeri ad una soluzione pienamente condivisa, compatibile con l’equilibrio economico del settore e la sua stabilità, anche sul piano occupazionale. Ancora una volta - si legge - "ABS ribadisce, con i fatti, il proprio concreto impegno a facilitare il non più rinviabile percorso di riforma e modernizzazione del sistema bancario sammarinese al fine di meglio servire le famiglie e le imprese del Territorio contribuendo, in tal modo, allo sviluppo ed alla prosperità del Paese".



Sonia Tura