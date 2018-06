Ginevra: Zafferani alla Conferenza internazionale del Lavoro su occupazione e diritti fondamentali

L'inserimento delle donne nel mondo del lavoro è il tema della 107^ sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro. Andrea Zafferani anticipa gli interventi su rilevanti incentivi economici alle aziende per facilitare l’inserimento lavorativo delle donne nella Repubblica. L'attenzione - spiega il responsabile al lavoro - è per quelle lavoratrici che hanno superato i 50 anni di età.



“La chiave inoltre – ha dichiarato Zafferani - sta nel lavorare per far crescere e nascere imprese nei settori che tradizionalmente occupano donne, come il commercio e i servizi. San Marino ha posto in essere interventi reali di apertura del proprio mercato alle imprese commerciali, che ci auguriamo diano risultati già nei prossimi mesi”.



Sul dialogo sociale e tripartitismo Zafferani ha sostenuto che con la Legge sviluppo si è deciso di potenziare i ruoli e funzioni della Commissione per il Lavoro, dando alla stessa competenze in vari ambiti come formazione, gestione delle liste di avviamento al lavoro ed erogazione di ammortizzatori sociali.



La Legge sviluppo è un primo passo verso un modello di gestione tripartito, dove le parti dialogano e si confrontano sugli elementi più importanti del mercato del lavoro.