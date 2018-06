Pierre Carniti: "Non sono un monumento, solo un testimone". L'ultima intervista al Dg Carlo Romeo

Queste mattina le esequie a Ro­ma nella Chiesa di Sa­nta Teresa D’Avila

"Un monumento no, un testimone si", così amava definirsi Pierre Carniti, storico sindacalista Cisl, scomparso due giorni fa all'età di 81 anni. Nel 2014 la sua ultima intervista alla San Marino Rtv che vi riproponiamo.



"La storia - raccontava al Dg Carlo Romeo - la fanno i santi minori, i milioni di cittadini che si sono mobilitati per inseguire un obiettivo".

"In un certo periodo della vita sociale - diceva il sindacalista - mi sono trovato a esercitare una funzione che ho cercato di fare al meglio".