Alan Friedman incontra gli imprenditori a San Marino

Ieri Alan Friedman ha presentato il suo libro “Dieci cosa da sapere sull’economia italiana prima che sia troppo tardi” in una serata organizzata da BAC presso la sua sede, in collaborazione con San Marino RTV.



In occasione dell'evento il Dg di RTV Carlo Romeo ha intervistato l'economista. Molte le domande legate al mercato internazionale, al ruolo delle borse che per Friedman sono centrali non solo nell'economia americana, al rischio di investimenti azzardati come i derivati e alla specificità di San Marino.



Su questo argomento Friedman ha sottolineato che San Marino ha la necessità di essere maggiormente conosciuta a livello internazionale con le sue opportunità per gli investitori.



Sul Governo Conte dice di aspettare i primi veri provvedimenti al di là delle parole e ha ricordato l'appuntamento fondamentale delle elezioni europee a maggio 2019. Sull'uscita dall'euro non usa mezzi termini: sarebbe "un disastro".



Al termine dell'evento l'economista ha firmato le copie del libro per gli ospiti presenti in sala.